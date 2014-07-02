Đầu phun tạo bọt + hệ thống thay đổi nhanh FJ 10 C Connect 'n' Clean với hệ thống thay đổi nhanh giúp dễ dàng thay đổi giữa các chất tẩy rửa khác nhau chỉ với một nút nhấn đơn giản. Có thể dễ dàng điều chỉnh liều lượng chất tẩy rửa trên đầu phun tạo bọt (nút màu vàng). Mức áp lực có thể được điều chỉnh theo yêu cầu. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 2 đến dòng K 7.