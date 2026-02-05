Dây áp lực nối dài 7,5 m mở rộng bán kính hoạt động để có tính linh hoạt cao hơn. Dây nối dài được gia cố bằng bện dệt và không gấp khúc với đầu nối bằng đồng. Dây có thể chịu áp suất lên đến 180 bar và nhiệt độ lên đến 60 ° C và cũng thích hợp để sử dụng chất tẩy rửa. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.