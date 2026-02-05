Dây áp lực nối dài 7,5 m
Dây áp lực nối dài cho tính linh hoạt cao hơn. Ống được gia cố bằng bện dệt chất lượng cao 7,5 m DN 8, không gấp khúc với đầu nối bằng đồng.
Dây áp lực nối dài 7,5 m mở rộng bán kính hoạt động để có tính linh hoạt cao hơn. Dây nối dài được gia cố bằng bện dệt và không gấp khúc với đầu nối bằng đồng. Dây có thể chịu áp suất lên đến 180 bar và nhiệt độ lên đến 60 ° C và cũng thích hợp để sử dụng chất tẩy rửa. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Dây nối dài 7,5 m
- Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động
Thông số kỹ thuật
|Nhiệt độ (°C)
|Tối đa 40
|Áp lực tối đa (bar)
|140
|Chiều dài (m)
|7,5
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,921
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,955
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|240 x 240 x 65