Dây áp lực nối dài 7,5 m phù hợp để kết nối với súng phun có đầu nối Quick Connect để có bán kính hoạt động rộng hơn. Dây nối dài áp lực cao được gia cố bằng vải bện và chống xoắn với đầu nối bằng đồng thau để đảm bảo độ bền. Dây nối dài có thể chịu được áp lực lên tới 160 bar và nhiệt độ lên tới 60°C và cũng thích hợp để sử dụng chất tẩy rửa. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ ​​năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.