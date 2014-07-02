Dây áp lực nối dài 10 m đảm bảo tính linh hoạt cao hơn và mở rộng bán kính hoạt động của máy phun rửa áp lực. Chỉ cần kết nối giữa súng phun với đầu nối kẹp và dây áp lực, việc vệ sinh dễ dàng hơn nhiều. Ống chất lượng DN 8 mạnh mẽ được gia cố bằng bện dệt với bảo vệ ống gấp khúc và khớp nối bằng đồng chắc chắn để tăng độ bền. Dây áp lực có thể chịu được áp suất lên đến 180 bar và thích hợp với nhiệt độ lên đến 60 ° C. Dây nối dài cũng thích hợp để sử dụng với chất tẩy rửa. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect)