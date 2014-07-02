Dây nối dài XH 10 (<2010)
Dây áp lực nối dài cho tính linh hoạt cao hơn. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây chất lượng DN 8 mạnh mẽ 10 m. Được gia cố bằng bện dệt, với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng để có tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp lực.
Dây áp lực nối dài 10 m đảm bảo tính linh hoạt cao hơn và mở rộng bán kính hoạt động của máy phun rửa áp lực. Chỉ cần kết nối giữa súng phun với đầu nối kẹp và dây áp lực, việc vệ sinh dễ dàng hơn nhiều. Ống chất lượng DN 8 mạnh mẽ được gia cố bằng bện dệt với bảo vệ ống gấp khúc và khớp nối bằng đồng chắc chắn để tăng độ bền. Dây áp lực có thể chịu được áp suất lên đến 180 bar và thích hợp với nhiệt độ lên đến 60 ° C. Dây nối dài cũng thích hợp để sử dụng với chất tẩy rửa. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect)
Tính năng và ưu điểm
Dây nối dài 10 m
- Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động
Dây DN 8 cao cấp và bền chắc
- Bền chặt.
Bảo vệ gấp khúc
- Chống xoắn dây.
Khớp nối
- Cực kỳ bền và chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài (m)
|10
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,256
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,431
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|220 x 220 x 75