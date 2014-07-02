Dây áp lực nối dài cao su dành cho súng phun dòng "Best" với hệ thống Quick Connect. Dây cao su dài 10 m cho tính linh hoạt cao hơn phù hợp với các máy phun rửa áp lực. Dây nối dài chắc chắn, chất lượng cao, được gia cố bằng thép tạo độ bền. Sản phẩm có thể chịu được áp suất lên đến 180 bar và nhiệt độ lên đến 80 ° C. Dây nối dài cũng thích hợp cho việc sử dụng hóa chất. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ ​​năm 2008 có đầu nối Quick Connect.