Dây nối dài XH 10 QR cao su
Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bện thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect. Kết nối giữa súng phun và dây áp lực.
Dây áp lực nối dài cao su dành cho súng phun dòng "Best" với hệ thống Quick Connect. Dây cao su dài 10 m cho tính linh hoạt cao hơn phù hợp với các máy phun rửa áp lực. Dây nối dài chắc chắn, chất lượng cao, được gia cố bằng thép tạo độ bền. Sản phẩm có thể chịu được áp suất lên đến 180 bar và nhiệt độ lên đến 80 ° C. Dây nối dài cũng thích hợp cho việc sử dụng hóa chất. Dùng cho các máy phun rửa áp lực cao của Kärcher từ dòng K 3 đến dòng K 7 được sản xuất từ năm 2008 có đầu nối Quick Connect.
Tính năng và ưu điểm
Dây nối dài 10 m
- Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động
Dây cao su có chèn thép
- Cực kỳ bền và chất lượng cao.
Khớp nối Quick Connect
- Hệ thống khớp nối nhanh để dễ dàng kết nối súng phun và dây áp lực.
Thông số kỹ thuật
|Nhiệt độ (°C)
|Tối đa 60
|Áp lực tối đa (bar)
|180
|Chiều dài (m)
|10
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,551
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,726
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|240 x 240 x 115