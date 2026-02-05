Dây áp lực thay thế PremiumFlex dài 10 m giúp loại bỏ các nguy cơ vấp ngã. Nhờ hệ thống chống xoắn được cấp bằng sáng chế, dây cực kỳ linh hoạt, cho phép thực hiện công việc mà không bị cản trở và có thể được lưu trữ nhanh chóng và dễ dàng. Với hệ thống Quick Connect đảm bảo dây có thể được kết nối với máy phun rửa áp lực cao nhanh chóng. Được làm từ vật liệu không chứa PVC và phthalate. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 ngoại trừ các thiết bị cuộn ống hoặc các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.