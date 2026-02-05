H 10 Q PremiumFlex Anti-Twist
Dây áp lực PremiumFlex cải tiến với hệ thống chống xoắn. Dài 10 m. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn ống hoặc cho các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.
Dây áp lực thay thế PremiumFlex dài 10 m giúp loại bỏ các nguy cơ vấp ngã. Nhờ hệ thống chống xoắn được cấp bằng sáng chế, dây cực kỳ linh hoạt, cho phép thực hiện công việc mà không bị cản trở và có thể được lưu trữ nhanh chóng và dễ dàng. Với hệ thống Quick Connect đảm bảo dây có thể được kết nối với máy phun rửa áp lực cao nhanh chóng. Được làm từ vật liệu không chứa PVC và phthalate. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 ngoại trừ các thiết bị cuộn ống hoặc các dòng máy Full Control từ K 4 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Dây thay thế 10 m
- Bán kính hoạt động lớn.
Khớp nối Quick Connect
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Hệ thống chống xoắn
- Không còn nguy cơ vấp ngã: dây không xoắn và vẫn linh hoạt cho mọi ứng dụng.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Nhiệt độ (°C)
|Tối đa 60
|Áp lực tối đa (MPa)
|18
|Chiều dài (m)
|10
|Màu sắc
|Màu than
|Trọng lượng (Kg)
|1,077
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,291
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|245 x 245 x 65