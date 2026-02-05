Ống hút mềm nối dài 3,5m

Ống hút mềm nối dài 3,5 m phù hợp với tất cả các máy hút bụi khô và ướt Kärcher Home & Garden giúp đảm bảo bán kính làm việc lớn hơn và chuyển động tự do hơn.

Tính năng và ưu điểm
Mở rộng bán kính làm việc và cải thiện chuyển động tự do (ví dụ: khi làm sạch nội thất ô tô)
Thông số kỹ thuật

Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm) 35
Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,861
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 1,146
Kích thước (D x R x C) (mm) 3600 x 55 x 64
Khu vực ứng dụng
  • Nội thất xe hơi
  • Cải tạo
  • Workshop
  • Phòng riêng
  • Hầm
  • Garage
  • Khu vực xung quanh nhà và vườn
  • Khu vực sảnh
  • Cầu thang