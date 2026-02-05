Ống hút nước SH 3
Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.
Phù hợp với dòng máy từ K 4 đến K 7. Giúp hút nước từ các nguồn thay thế như xô, chậu, thùng chứa nước.
Tính năng và ưu điểm
Hút nước
- Nhanh chóng hút nước để cấp cho máy phun rửa áp lực
Dễ sử dụng
- Hút nước từ các nguồn thay thế như: bể chứa nước, giếng,...
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Trắng
|Trọng lượng (Kg)
|0,442
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,51
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|250 x 250 x 60
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Hút nước từ bể chứa nước, giếng, xô chậu...