Ống hút nước SH 3

Ống hút dài 3m, dùng để hút nước từ các nguồn thay thế như xô chậu, thùng chứa nước.

Phù hợp với dòng máy từ K 4 đến K 7. Giúp hút nước từ các nguồn thay thế như xô, chậu, thùng chứa nước.

Tính năng và ưu điểm
Hút nước
  • Nhanh chóng hút nước để cấp cho máy phun rửa áp lực
Dễ sử dụng
  • Hút nước từ các nguồn thay thế như: bể chứa nước, giếng,...
Thông số kỹ thuật

Màu sắc Trắng
Trọng lượng (Kg) 0,442
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,51
Kích thước (D x R x C) (mm) 250 x 250 x 60
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Hút nước từ bể chứa nước, giếng, xô chậu...