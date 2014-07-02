Ống phun góc

Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe.

Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.

Tính năng và ưu điểm
Thanh nối dài extra (khoảng 1 m)
  • Dễ dàng làm sạch ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ: máng xối hoặc mặt dưới của xe cộ.
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
  • Làm sạch hiệu quả.
Áp suất cao - flat jet
  • Làm sạch bánh xe
Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật

Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,508
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,611
Kích thước (D x R x C) (mm) 930 x 43 x 116
Videos
Khu vực ứng dụng
  • Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
  • Thùng rác
  • Làm sạch bình chứa nước.
  • Làm sạch vòm bánh xe ô tô.
  • Làm sạch thùng.
  • Cầu thang