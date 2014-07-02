Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.