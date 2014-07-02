Ống phun góc
Ống phun góc cực dài (khoảng 1 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận, ví dụ: máng xối mái hoặc gầm xe. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Thanh nối dài extra (khoảng 1 m)
- Dễ dàng làm sạch ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ: máng xối hoặc mặt dưới của xe cộ.
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Làm sạch hiệu quả.
Áp suất cao - flat jet
- Làm sạch bánh xe
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,508
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,611
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|930 x 43 x 116
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Các khu vực khó làm sạch (góc cạnh, khe nứt,…)
- Thùng rác
- Làm sạch bình chứa nước.
- Làm sạch vòm bánh xe ô tô.
- Làm sạch thùng.
- Cầu thang