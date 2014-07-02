Ống phun kéo dài
Ống phun dạng ống lồng (1,20 m - 4 m) để dễ dàng làm sạch các khu vực khó tiếp cận. Với dây đeo vai,khớp nối và súng kích hoạt tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học. Trọng lượng: khoảng 2 kg
Với ống phun dạng ống lồng (1,20 m - 4 m), ngay cả những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền cũng có thể dễ dàng làm sạch. Dây đeo vai thiết thực giúp công việc dễ dàng hơn đáng kể và súng kích hoạt được tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học, đảm bảo thân thiện tối ưu với người dùng. Với trọng lượng chỉ 2 kg, ống phun dạng ống lồng Kärcher rất dễ sử dụng. Khớp nối thuận tiện cho phép kết nối tất cả các phụ kiện của Kärcher.
Tính năng và ưu điểm
Súng thích ứng công thái học
- Nhờ tay cầm linh hoạt và trọng lượng nhẹ, thiết bị trở nên nhẹ và dễ dàng vận chuyển
Trọng lượng xấp xỉ. 2 kg
- Để làm sạch ở những nơi khó tiếp cận (đặc biệt là những nơi cao)
Đai vai
- Dễ cầm nắm.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,3
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|3,096
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|4177 x 92 x 240
Videos
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Mặt tiền
- Nhà kính