Với ống phun dạng ống lồng (1,20 m - 4 m), ngay cả những khu vực khó tiếp cận như mặt tiền cũng có thể dễ dàng làm sạch. Dây đeo vai thiết thực giúp công việc dễ dàng hơn đáng kể và súng kích hoạt được tích hợp, có thể điều chỉnh công thái học, đảm bảo thân thiện tối ưu với người dùng. Với trọng lượng chỉ 2 kg, ống phun dạng ống lồng Kärcher rất dễ sử dụng. Khớp nối thuận tiện cho phép kết nối tất cả các phụ kiện của Kärcher.