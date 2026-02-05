Phụ kiện hút bụi mũi khoan
Phụ kiện dành cho máy hút bụi khô và ướt WD 2-6 giúp khoan lỗ an toàn và không để lại bụi trên bề mặt tường và trần. Bụi khoan được hút trực tiếp từ lỗ khoan.
Thay vì phải quét lại sàn hoặc hút bụi, với phụ kiện hút bụi mũi khoan, bạn có thể loại bỏ bụi khoan trực tiếp từ lỗ khoan. Phụ kiện hỗ trợ hút bụi mũi khoan trên các bề mặt tường hay trần nhà, hoặc thậm chí các bề mặt như gạch, giấy dán tường, thạch cao, đá, bê tông hoặc gỗ. Ngoài ra, bạn không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thứ hai, mà có thể tự mình khoan và hút bụi khoan dễ dàng. Phụ kiện hút bụi mũi khoan phù hợp cho tất cả các máy khoan thông thường với kích thước mũi khoan lên đến 15 mm.
Tính năng và ưu điểm
Dành cho làm sạch bụi bẩn từ việc khoan
Phù hợp hoạt động trên tất cả các bề mặt tường và trần thông thường
Việc khoan trên cao trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết
Khoan và hút bụi trực tiếp mà không cần sự giúp đỡ của người thứ hai
Dễ dàng sử dụng - kết nối ống hút, bật máy hút bụi, đặt phụ kiện vào vị trí mong muốn và khoan
Bằng cách nhấn công tắc màu vàng, vị trí của máy hút bụi khoan có thể dễ dàng thay đổi mà không cần tắt máy hút bụi
Thích hợp cho tất cả dòng máy hút bụi khô và ướt Kärcher WD
Phù hợp với tất cả các máy giặt thảm Kärcher trong dòng thiết bị SE 4, SE 5 và SE 6.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,185
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,283
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|207 x 106 x 117
Khu vực ứng dụng
- Gạch ốp tường
- Giấy dán tường
- Thạch cao
- Gỗ
- Đá
- Bê tông