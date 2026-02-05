Thay vì phải quét lại sàn hoặc hút bụi, với phụ kiện hút bụi mũi khoan, bạn có thể loại bỏ bụi khoan trực tiếp từ lỗ khoan. Phụ kiện hỗ trợ hút bụi mũi khoan trên các bề mặt tường hay trần nhà, hoặc thậm chí các bề mặt như gạch, giấy dán tường, thạch cao, đá, bê tông hoặc gỗ. Ngoài ra, bạn không cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của người thứ hai, mà có thể tự mình khoan và hút bụi khoan dễ dàng. Phụ kiện hút bụi mũi khoan phù hợp cho tất cả các máy khoan thông thường với kích thước mũi khoan lên đến 15 mm.