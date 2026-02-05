Nhờ màn hình hiển thị cài đặt áp suất và chế độ tẩy rửa dễ đọc trong mọi thời tiết, súng phun áp suất cao Kärcher G 120 Q Full Control giúp kiểm soát tốt hơn trong quá trình làm sạch. Có thể dễ dàng điều chỉnh các cài đặt áp suất YẾU, TRUNG BÌNH và MẠNH và chế độ chất tẩy rửa bằng cách xoay đầu phun. Súng phun được trang bị hệ thống Quick Connect, phù hợp với máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 3 Full Control.