Súng phun G 120 Q Full Control
Súng phun áp suất cao G 120 Q Full Control cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 3 Full Control, hiển thị các mức áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect
Nhờ màn hình hiển thị cài đặt áp suất và chế độ tẩy rửa dễ đọc trong mọi thời tiết, súng phun áp suất cao Kärcher G 120 Q Full Control giúp kiểm soát tốt hơn trong quá trình làm sạch. Có thể dễ dàng điều chỉnh các cài đặt áp suất YẾU, TRUNG BÌNH và MẠNH và chế độ chất tẩy rửa bằng cách xoay đầu phun. Súng phun được trang bị hệ thống Quick Connect, phù hợp với máy phun rửa áp lực cao Kärcher K 3 Full Control.
Tính năng và ưu điểm
Súng phun dự phòng cho máy phun rửa áp lực Kärcher Power Control và Full Control dòng K 3
- Để dễ dàng thay thế súng phun.
Màn hình thủ công dễ đọc cho cài đặt áp suất và chế độ chất tẩy rửa
- Để dễ dàng lựa chọn mức áp suất phù hợp với đối tượng làm sạch đã chọn.
Khớp nối Quick Connect
- Hệ thống khớp nối nhanh để dễ dàng kết nối súng phun và dây áp lực.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,42
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,584
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|432 x 42 x 216