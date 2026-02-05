Súng phun áp suất cao có màn hình LED để hiển thị các cài đặt áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect. Bằng cách vặn đầu phun, các mức áp suất có thể được chuyển đổi thành MẠNH, TRUNG BÌNH hoặc YẾU hoặc sang chế độ tẩy rửa. Màn hình LED dễ đọc trong mọi điều kiện thời tiết. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 4 đến K 5.