Súng phun G 145 Q Full Control
Súng phun áp suất cao có màn hình LED để hiển thị các cài đặt áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 4 đến K 5.
Súng phun áp suất cao có màn hình LED để hiển thị các cài đặt áp suất khác nhau và chế độ chất tẩy rửa. Với hệ thống Quick Connect. Bằng cách vặn đầu phun, các mức áp suất có thể được chuyển đổi thành MẠNH, TRUNG BÌNH hoặc YẾU hoặc sang chế độ tẩy rửa. Màn hình LED dễ đọc trong mọi điều kiện thời tiết. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 4 đến K 5.
Tính năng và ưu điểm
Súng phun dự phòng cho máy phun rửa áp lực Kärcher Power Control và Full Control dòng K 4 và K 5
- Để dễ dàng thay thế súng phun.
Màn hình LED dễ đọc để chỉ ra cài đặt áp suất và chế độ chất tẩy rửa
- Để dễ dàng lựa chọn mức áp suất phù hợp với đối tượng làm sạch đã chọn.
Khớp nối Quick Connect
- Hệ thống khớp nối nhanh để dễ dàng kết nối súng phun và dây áp lực.
Kết nối Bayonet
- Có thể kết nối với tất cả phụ kiện của Karcher
Ứng dụng chất tẩy rửa áp suất thấp
- Ứng dụng chất tẩy rửa thoải mái.
Khóa an toàn
- Chặn cò súng phun.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,594
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,791
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|552 x 43 x 223