Súng phun G 160
Súng phun thay thế cho cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao với dây áp lực được gắn vào súng bằng kẹp (không có hệ thống Quick Connect)
Tính năng và ưu điểm
Súng thay thế cho máy phun rửa áp lực Kärcher dòng K 2 - K 7.
- Dễ dàng thay thế súng phun
Kết nối Bayonet
- Có thể kết nối với tất cả phụ kiện của Karcher
Ứng dụng chất tẩy rửa áp suất thấp
- Ứng dụng đơn giản của chất tẩy rửa.
- Làm sạch hiệu quả.
Khóa an toàn
- Chặn cò súng phun.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,319
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,387
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|422 x 40 x 181