Súng phun G 160 Q
Súng phun cao cấp được trang bị hệ thống Quick Connect giúp đảm bảo mức độ thoải mái cao khi sử dụng. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 với hệ thống Quick Connect.
Tính năng và ưu điểm
Súng dự phòng cho máy phun rửa áp lực Kärcher Consumer từ năm 2008 trở đi thuộc dòng K2 – K7, Quick Connect
- Dễ dàng thay thế súng phun
Kết nối Nhanh
- Hệ thống khớp nối nhanh để dễ dàng kết nối súng phun và dây áp lực.
Kết nối Bayonet
- Có thể kết nối với tất cả phụ kiện của Karcher
Pad cao su
- Xử lý tốt hơn.
Ứng dụng chất tẩy rửa áp suất thấp
- Ứng dụng đơn giản của chất tẩy rửa.
- Làm sạch hiệu quả.
Khóa an toàn
- Chặn cò súng phun.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,391
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,459
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|440 x 193 x 40