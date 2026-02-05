Súng phun G 160 Q
Súng phun dành cho máy phun rửa áp lực cao Kärcher Power Control và Full Control từ K 4 đến K 5. Hiển thị các mức áp lực khác nhau và chế độ tẩy rửa trên màn hình.
Các mức áp lực MỀM, TRUNG BÌNH hoặc CỨNG cũng như chế độ tẩy rửa được thiết lập bằng cách vặn đầu phun Vario Power được chuyển trực tiếp đến màn hình của súng phun. Bằng cách này, người dùng luôn biết mình hiện đang làm việc ở chế độ nào. Màn hình hiển thị dễ đọc trong mọi điều kiện thời tiết và đảm bảo khả năng kiểm soát cũng như an toàn hơn khi vệ sinh. Súng phun phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher Power Control và Full Control từ K 4 đến K 5.
Tính năng và ưu điểm
Súng phun dự phòng cho máy phun rửa áp lực Kärcher Power Control và Full Control dòng K 4 và K 5
- Để dễ dàng thay thế súng phun.
Màn hình thủ công dễ đọc cho cài đặt áp suất và chế độ chất tẩy rửa
- Để dễ dàng lựa chọn mức áp suất phù hợp với đối tượng làm sạch đã chọn.
Khớp nối Quick Connect
- Hệ thống khớp nối nhanh để dễ dàng kết nối súng phun và dây áp lực.
Kết nối Bayonet
- Có thể kết nối với tất cả phụ kiện của Karcher
Ứng dụng chất tẩy rửa áp suất thấp
- Ứng dụng chất tẩy rửa thoải mái.
Khóa an toàn
- Chặn cò súng phun.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,52
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,656
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|552 x 43 x 222