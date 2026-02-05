Các mức áp lực MỀM, TRUNG BÌNH hoặc CỨNG cũng như chế độ tẩy rửa được thiết lập bằng cách vặn đầu phun Vario Power được chuyển trực tiếp đến màn hình của súng phun. Bằng cách này, người dùng luôn biết mình hiện đang làm việc ở chế độ nào. Màn hình hiển thị dễ đọc trong mọi điều kiện thời tiết và đảm bảo khả năng kiểm soát cũng như an toàn hơn khi vệ sinh. Súng phun phù hợp với tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher Power Control và Full Control từ K 4 đến K 5.