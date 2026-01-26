T 4xx 2020 SZ KTC
Đầu phun thay thế chất lượng cao giúp thay vòi dễ dàng và phù hợp với các chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 7 Plus, T 5 và T 450. Bao gồm vòi phun cho các lớp hiệu suất máy rửa áp lực khác nhau.
Đầu phun thay thế chất lượng cao có nghĩa là vòi phun phụ kiện trên các chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 7 Plus, T 5 và T 450 có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng. Bao gồm ba cặp vòi cho các lớp hiệu suất máy rửa áp lực khác nhau và hai giá đỡ để đảm bảo chúng đúng chỗ. Đối với T-Racer T 7 Plus và T 450, một vòi năng lượng để làm sạch góc và một vòi rửa để rửa khu vực được làm sạch.
Tính năng và ưu điểm
Vòi phun thay thế
- Thay thế đầu phun cũ nhanh chóng và dễ dàng.
- Chất lượng cao cho một hiệu quả bền lâu.
Áp suất cao - flat jet
- Làm sạch và nới lỏng các chất bẩn cứng đầu.
Làm sạch mạnh mẽ bằng áp lực cao
- Loại bỏ và làm sạch bụi bẩn hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,019
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,029
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|17 x 17 x 18
Đối với các models khác, vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của chúng tôi.