Đầu phun thay thế chất lượng cao có nghĩa là vòi phun phụ kiện trên các chất tẩy rửa bề mặt T-Racer T 7 Plus, T 5 và T 450 có thể được thay thế nhanh chóng và dễ dàng. Bao gồm ba cặp vòi cho các lớp hiệu suất máy rửa áp lực khác nhau và hai giá đỡ để đảm bảo chúng đúng chỗ. Đối với T-Racer T 7 Plus và T 450, một vòi năng lượng để làm sạch góc và một vòi rửa để rửa khu vực được làm sạch.