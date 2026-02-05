Tay cầm máy giặt thảm SE
Tay cầm máy giặt thảm SE là sự bổ sung lý tưởng cho việc làm sạch thoải mái trên các khu vực thảm lớn bằng máy làm sạch thảm Kärcher.
Tay cầm máy giặt thảm SE giúp việc làm sạch các khu vực thảm lớn với máy làm sạch thảm Kärcher trở nên đặc biệt thoải mái. Đầu hút sàn phun xịt có thể được dẫn hướng rất dễ dàng và chính xác cùng một lúc. Sau khi gắn dễ dàng vào ống phun xịt, tay cầm bổ sung cho phép vận hành bằng hai tay một cách thoải mái cho cả người thuận tay trái và tay phải. Phù hợp với tất cả các máy làm sạch thảm Kärcher trong dòng SE 4, SE 5 và SE 6.
Tính năng và ưu điểm
Phù hợp với tất cả các máy giặt thảm Kärcher trong dòng thiết bị SE 4, SE 5 và SE 6.
Tay cầm công thái học phù hợp cho cả người thuận tay trái và tay phải.Sử dụng tiện lợi nhờ vào thao tác thuận cả hai tay.
Tay cầm có thể điều chỉnh độ cao.Vị trí tay cầm có thể được điều chỉnh theo chiều cao của người sử dụng.
Thông số kỹ thuật
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,083
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,136
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|121 x 66 x 127