Tay cầm máy giặt thảm SE giúp việc làm sạch các khu vực thảm lớn với máy làm sạch thảm Kärcher trở nên đặc biệt thoải mái. Đầu hút sàn phun xịt có thể được dẫn hướng rất dễ dàng và chính xác cùng một lúc. Sau khi gắn dễ dàng vào ống phun xịt, tay cầm bổ sung cho phép vận hành bằng hai tay một cách thoải mái cho cả người thuận tay trái và tay phải. Phù hợp với tất cả các máy làm sạch thảm Kärcher trong dòng SE 4, SE 5 và SE 6.