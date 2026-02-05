VP 135

Tính năng và ưu điểm
Tiết kiệm nước
  • Không cần thay đổi thân phun.
Thông số kỹ thuật

Màu sắc Đen
Trọng lượng (Kg) 0,165
Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg) 0,235
Kích thước (D x R x C) (mm) 449 x 43 x 43

Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)

Khu vực ứng dụng
  • Phương tiện đi lại
  • Xe máy
  • Hàng rào
  • Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
  • Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
  • Khu vực xung quanh nhà và vườn