VP 135
Tính năng và ưu điểm
Tiết kiệm nước
- Không cần thay đổi thân phun.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,165
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,235
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|449 x 43 x 43
Đối với súng phun 2010 (Súng M, 96, 97); Yêu cầu sử dụng khớp nối (mã 2.643-950.0)
Các máy tương thích
Sản phẩm hiện có
Khu vực ứng dụng
- Phương tiện đi lại
- Xe máy
- Hàng rào
- Đồ nội thất sân vườn/sân thượng/ban công
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác
- Khu vực xung quanh nhà và vườn