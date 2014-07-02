Filter T/ NT

Kärcher Flat pleated filter HEPA, dust class H

Flat pleated filter HEPA, dust class H

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Kärcher Flat pleated filter, standard, BIA C or up to dust class M

Flat pleated filter, standard, BIA C or up to dust class M

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Kärcher Coarse dirt filter for wet vacuuming

Coarse dirt filter for wet vacuuming

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Kärcher Main filter baskets

Main filter baskets

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Kärcher HEPA Filter

HEPA Filter

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Kärcher Wet filter bag

Wet filter bag

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Kärcher Cartridge filter, standard, up to BIA C, Dust class M

Cartridge filter, standard, up to BIA C, Dust class M

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Kärcher Plastic sacks for dust-free disposal

Plastic sacks for dust-free disposal

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Kärcher Safety filter sets/bags

Safety filter sets/bags

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Kärcher Fabric filter

Fabric filter

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Kärcher Fabric filter bag

Fabric filter bag

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Kärcher Exhaust air filter

Exhaust air filter

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