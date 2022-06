Section de recherche et de développement dédiée aux solutions de nettoyage

Kärcher a depuis toujours l'ambition de proposer la solution parfaitement adaptée à chaque tâche de nettoyage. La société développe ainsi des systèmes performants comprenant des appareils de nettoyage, des accessoires et des détergents parfaitement harmonisés. Nous entretenons un dialogue constant avec les utilisateurs privés et professionnels afin de répondre le mieux possible aux besoins et aux souhaits de nos clients. Les connaissances que nous en retirons sont intégrées dans le développement de nouveaux produits. Nous nous assurons ainsi que chaque nouvelle création accomplit non seulement des tâches de nettoyage toujours plus complexes, mais qu'elle rend également le travail aussi aisé que possible pour les utilisateurs.