Painepesurit

BUS 2022 -näyttely on bussiväen tärkeä kohtaamispaikka, ja tänä vuonna myös Kärcher on mukana menossa. Tervetuloa Jyväskylän Paviljonkiin tiistaina 21.6.2022. Esittelyssä supertehokas ja ultrakevyt akkukäyttöinen reppuimuri BVL 5/1 Bp.

25.5.2022

Pesupäivä Kärcher Center Vantaalla ke 1.6.2022

Kärcher Center Vantaalla on uusi, upea autonpesukone CWB 3 Klean!Star iQ. Tämän kunniaksi vietetään pesupäivää ke 1.6.2022, jolloin luvassa on tarjouksia autopesuista ja tuotteista, paikalla on rallikuljettaja Riku Tahko sekä tarjolla hodareita. Tervetuloa!

