USTED TIENE UNA TAREA, NOSOTROS LA SOLUCIÓN.
Servicio al Cliente
La orientación al cliente ocupa el lugar principal para Kärcher. La línea de atención telefónica y electrónica, los manuales de manejo de los equipos, el servicio técnico y muchas otras opciones ofrecen un apoyo a los usuarios particulares y profesionales ante cualquier pregunta o problema.
Localiza tu Distribuidor
Encuentra rápida y cómodamente tu Distribuidor Autorizado Kärcher más cercano.
Consejos de uso
Tips sencillos para la limpieza de interiores y exteriores con productos Kärcher.
Sobre Kärcher
Para Kärcher, la limpieza es trabajo y pasión, así como compromiso con las personas, la cultura y el medio ambiente.
Kärcher: proveedor mundial de técnica de limpieza
La empresa familiar Kärcher es actualmente uno de los proveedores mundiales líderes de sistemas de limpieza eficaces y respetuosos con los recursos. Kärcher marca la diferencia con el máximo rendimiento, innovación y calidad.
Premios de diseño y patentes
Los equipos de limpieza de Kärcher aúnan funcionalidad, facilidad de uso y una estética exigente. La empresa se caracteriza por la innovación y el afán de conseguir la mejor solución, que siempre son galardonados con patentes y reconocimientos de instituciones de renombre. Más de 1300 patentes y modelos registrados confirman el espíritu ingenioso y la potencia innovadora de la empresa.
Investigación y desarrollo propios para soluciones de limpieza
Kärcher aspira siempre a ofrecer la solución óptima para cada tarea de limpieza. Así es como desarrolla Kärcher sistemas potentes con equipos de limpieza, accesorios y detergentes perfectamente adaptados entre sí. Para satisfacer al máximo las necesidades y los deseos de nuestros clientes, mantenemos un diálogo constante con usuarios particulares y profesionales. Los conocimientos así obtenidos se integran de manera consecuente en el desarrollo de nuevos productos. De este modo garantizamos que cada nuevo desarrollo no solo satisface las cada vez más complejas tareas de limpieza, sino que al mismo tiempo facilita el trabajo a los usuarios en la medida de lo posible.