Limpiadora portátil
¿Por qué conformarse con la suciedad cuando podemos lograr un impactante efecto WOW en un instante? La limpieza móvil implica el uso de equipos compactos y ligeros de media y baja presión que permiten limpiar con eficacia y rapidez bicicletas, mobiliario de camping, cochecitos de bebé, botas de montaña, mascotas y mucho más. Incluso sin necesidad de conexiones eléctricas y de agua. Ya sea en entornos aislados o simplemente para una rápida limpieza en el hogar, gracias a la potente batería de iones de litio y a la opción de depósito de agua o manguera de aspiración, la limpieza se realiza justo donde tiene más sentido: in situ.