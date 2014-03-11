Consejos de aplicación
Aquí encontrará, de manera clara y con un vistazo, soluciones de limpieza clasificadas por tema. Si sus necesidades de limpieza no quedan cubiertas en éstos ejemplos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Exteriores
Limpieza de vehículos
Aquí encontrará los productos y accesorios adecuados para una limpieza rápida y a fondo de su coche.
Limpieza de terrazas
Aquí encontrará los equipos y accesorios adecuados para que su terraza vuelva a quedar limpia tras el invierno.
Barrido
Adiós a la escoba y el recogedor: con las barredoras de Kärcher, podrá limpiar aceras, calles, entradas y patios hasta cinco veces más rápido.
Losas de aceras cubiertas de musgo
Las boquillas turbo de Kärcher son ideales para eliminar el musgo de superficies con losas.
Limpieza de muebles de jardín
Haga frente a las manchas de aspecto desagradable en muebles de jardín debidas a la contaminación del aire o del invierno anterior con nuestras limpiadoras de alta presión.
Limpieza de fachadas
Kärcher no solo ofrece los equipos ideales para los alrededores de la casa. También la casa en sí se ensucia con el tiempo y puede volver a relucir con los equipos de Kärcher.
Interiores
Limpieza con vapor
Aquí encontrará numerosos consejos para las opciones de aplicación de un limpiador de vapor: limpie de forma sencilla suelos, uniones, grifos, baños e inodoros, ventanas y espejos, cocinas y mucho más.
Limpieza de ventanas
Las ventanas se ensucian y Kärcher ofrece la solución óptima para todos los requisitos. Descubra la opción del equipo para la limpieza de ventanas.
Limpieza de tapicerías
Las aspiradoras y lava-aspiradoras de Kärcher proporcionan una limpieza profunda y eficaz en muebles tapizados.
Limpieza de alfombras
La limpieza de alfombras funciona de forma muy sencilla con los productos adecuados de Kärcher.
Taladrar, barrer y aspirar
Al trabajar con madera, se produce aserrín. Kärcher ofrece, como profesional de la limpieza, un completo programa de equipos y accesorios prácticos para un rendimiento de limpieza eficaz en toda la casa y alrededores.