Consejos de aplicación

Aquí encontrará, de manera clara y con un vistazo, soluciones de limpieza clasificadas por tema. Si sus necesidades de limpieza no quedan cubiertas en éstos ejemplos, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

Exteriores

Autoreinigung

Limpieza de vehículos

Aquí encontrará los productos y accesorios adecuados para una limpieza rápida y a fondo de su coche.

Terassenreinigung_Teaser

Limpieza de terrazas

Aquí encontrará los equipos y accesorios adecuados para que su terraza vuelva a quedar limpia tras el invierno.

Kehren_Teaser

Barrido

Adiós a la escoba y el recogedor: con las barredoras de Kärcher, podrá limpiar aceras, calles, entradas y patios hasta cinco veces más rápido.

Vermooste_Platten

Losas de aceras cubiertas de musgo

Las boquillas turbo de Kärcher son ideales para eliminar el musgo de superficies con losas.

Gartenmöbel_Header

Limpieza de muebles de jardín

Haga frente a las manchas de aspecto desagradable en muebles de jardín debidas a la contaminación del aire o del invierno anterior con nuestras limpiadoras de alta presión.

Fassadenreinigung_Teaser

Limpieza de fachadas

Kärcher no solo ofrece los equipos ideales para los alrededores de la casa. También la casa en sí se ensucia con el tiempo y puede volver a relucir con los equipos de Kärcher.

Interiores

Reinigen_mit_Dampf_Teaser

Limpieza con vapor

Aquí encontrará numerosos consejos para las opciones de aplicación de un limpiador de vapor: limpie de forma sencilla suelos, uniones, grifos, baños e inodoros, ventanas y espejos, cocinas y mucho más.

Fensterreinigung

Limpieza de ventanas

Las ventanas se ensucian y Kärcher ofrece la solución óptima para todos los requisitos. Descubra la opción del equipo para la limpieza de ventanas.

Polsterreinigung_Teaser

Limpieza de tapicerías

Las aspiradoras y lava-aspiradoras de Kärcher proporcionan una limpieza profunda y eficaz en muebles tapizados.

Teppichreinigung_Header

Limpieza de alfombras

La limpieza de alfombras funciona de forma muy sencilla con los productos adecuados de Kärcher.

BohrenKehrenSaugen_Teaser

Taladrar, barrer y aspirar

Al trabajar con madera, se produce aserrín. Kärcher ofrece, como profesional de la limpieza, un completo programa de equipos y accesorios prácticos para un rendimiento de limpieza eficaz en toda la casa y alrededores.