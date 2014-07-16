Losas de aceras cubiertas de musgo

Nuestros casos prácticos ilustran cómo trabajar correctamente con una hidrolavadora de alta presión y qué se debe tener en cuenta.

Y con los accesorios especiales, los equipos son realmente polifacéticos: chorros líquidos, limpieza de tuberías, limpieza de terrazas o vaciado con bomba de estanques, ¡y seguramente descubrirá muchas otras opciones de aplicación para su equipo Kärcher!

Cuando lo utilice, tenga en cuenta que la presión de impacto alcanza su mayor intensidad justo después de la boquilla. Esto significa que tiene que limpiar la suciedad incrustada a una distancia reducida y la suciedad ligera o las superficies delicadas a una gran distancia.