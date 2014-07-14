Limpieza exterior de vehículos

Hidrolavadora de alta presión: limpieza total de forma sencilla.

¿Quién quiere pasar mucho tiempo limpiando? Al fin y al cabo, hay cosas mucho mejores que hacer. Aun así, con las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher, las tareas de limpieza pueden resultar incluso realmente divertidas. Los cómodos y potentes equipos de alta calidad desprenden en pocos segundos incluso la suciedad más fuerte e incrustada, de forma rápida, sencilla y sin esfuerzo con solo pulsar un botón. Y las manos se mantienen siempre limpias. Más cómodo es imposible.

La limpieza de vehículos hecha fácil.

Brillo reluciente, más rápido que nunca: el champú para automóviles 3 en 1 garantiza una limpieza y conservación óptimas de vehículos de todo tipo. El limpiador activo elimina la suciedad incrustada aceitosa y grasa sin problemas. La fórmula de secado rápido facilita el siempre tan pesado secado de vehículos. Y la fórmula ultrabrillante deja el vehículo perfectamente reluciente.

Limpieza de la nueva generación.

El revolucionario cepillo de alto rendimiento WB 150 es el primer cepillo que limpia con alta presión. El cepillo de alto rendimiento limpia de forma rápida y eficaz, a la vez que protege todas las superficies exteriores. Las superficies delicadas, como, por ejemplo, pintura de vehículos, también se pueden limpiar con el cepillo de alto rendimiento de forma respetuosa y eficaz.