Limpieza de vehículos
Limpieza exterior de vehículos
Hidrolavadora de alta presión: limpieza total de forma sencilla.
¿Quién quiere pasar mucho tiempo limpiando? Al fin y al cabo, hay cosas mucho mejores que hacer. Aun así, con las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher, las tareas de limpieza pueden resultar incluso realmente divertidas. Los cómodos y potentes equipos de alta calidad desprenden en pocos segundos incluso la suciedad más fuerte e incrustada, de forma rápida, sencilla y sin esfuerzo con solo pulsar un botón. Y las manos se mantienen siempre limpias. Más cómodo es imposible.
La limpieza de vehículos hecha fácil.
Brillo reluciente, más rápido que nunca: el champú para automóviles 3 en 1 garantiza una limpieza y conservación óptimas de vehículos de todo tipo. El limpiador activo elimina la suciedad incrustada aceitosa y grasa sin problemas. La fórmula de secado rápido facilita el siempre tan pesado secado de vehículos. Y la fórmula ultrabrillante deja el vehículo perfectamente reluciente.
Limpieza de la nueva generación.
El revolucionario cepillo de alto rendimiento WB 150 es el primer cepillo que limpia con alta presión. El cepillo de alto rendimiento limpia de forma rápida y eficaz, a la vez que protege todas las superficies exteriores. Las superficies delicadas, como, por ejemplo, pintura de vehículos, también se pueden limpiar con el cepillo de alto rendimiento de forma respetuosa y eficaz.
Limpieza interior de vehículos
Productos para la limpieza interior de vehículos.
Las aspiradoras multiusos son ideales para la limpieza interior de vehículos. Un completo juego de accesorios para todas las tareas de limpieza en los automóviles, como para pasar el aspirador o limpiar el maletero, el espacio para los pies, el salpicadero, los asientos, los cajones laterales, las esteras, etc., le facilitará la limpieza interior del automóvil. Consejo para la limpieza de esteras: con el cepillo aspirador de Kärcher puede eliminarse de forma sencilla incluso la suciedad seca gracias a las cerdas duras.
Limpieza de asientos de automóviles con la lava-aspiradora de Kärcher.
Las lava-aspiradoras de Kärcher ofrecen una limpieza profunda y eficaz de los asientos de automóviles. El líquido de limpieza se pulveriza con presión en la tapicería para actuar en profundidad y se aspira con la suciedad desprendida. La grasa, la suciedad y los olores se eliminan eficazmente.
Equipos y accesorios adecuados
Hidrolavadora de alta presión K5
Para usos ocasionales y suciedad media.
Cepillo de alto rendimiento
Para limpiar sin salpicaduras las superficies delicadas.
Aspirador multiuso WD 1
Retira la suciedad de todo tipo.
Juego de limpieza interior de vehículos
Juego de accesorios para todas las tareas de limpieza en el vehículo.