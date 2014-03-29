Limpieza del recipiente

Todo para un interior bien cuidado.

Los sistemas fiables para la limpieza interior de depósitos son necesarios tanto en el sector del transporte y la logística como en la industria química. Con el aumento del tráfico de mercancías, debido a la globalización, aumentan al mismo ritmo los requisitos de calidad de la limpieza. Además de los exigentes estándares de calidad, como APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos) y SQAS (Sistema de Evaluación de la Calidad y la Seguridad), hay certificados de limpieza unitarios, como el ECD (Documento Europeo de Limpieza), que deben cumplirse de forma constante. Con un total de aproximadamente 200 000 sustancias distintas, se trata de una tarea que requiere unos amplios conocimientos especializados. Cada instalación de limpieza de Kärcher se concibe específicamente para tratar las sustancias que se producen. Los detergentes desarrollados especialmente por Kärcher constituyen un elemento importante en este contexto. La garantía de la seguridad en el trabajo es un componente indispensable de la limpieza del depósito. En este sentido, cabe destacar las medidas de protección contra el riesgo de explosión (ATEX), así como las medidas para la limpieza del aire de salida y el tratamiento de aguas. Con los sistemas estructurados por módulos de Kärcher, las diferentes requisitos se pueden llevar a la práctica en una instalación de limpieza que ofrece las máximas ventajas de los usuarios. Las modificaciones o ampliaciones son posibles en todo momento gracias al sistema de unidades de montaje.