    Professional

    En el ámbito profesional se presentan numerosas tareas de limpieza con requisitos diferentes e individuales que Kärcher puede solucionar sin problemas con sus equipos especialmente diseñados para ello. Ya sea en empresas industriales grandes o pequeñas, en el sector comercial, en la gastronomía o en otros diferentes entornos, Kärcher siempre ofrece la solución adecuada para una limpieza sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Aquí también se ofertan las famosas hidrolavadoras de alta presión con equipamiento Professional, así como limpiadoras de ultra alta presión o barredoras-aspiradoras y una gran variedad de equipos de limpieza eficaces y de bajo consumo.

    Kärcher Limpiadoras de alta presión

    Limpiadoras de alta presión

    Kärcher Aspiradores

    Aspiradores

    Kärcher Aspiradores en seco/húmedo

    Aspiradores en seco/húmedo

    Kärcher Fregadoras y fregadoras-aspiradoras

    Fregadoras y fregadoras-aspiradoras

    Kärcher Limpiadoras de moquetas

    Limpiadoras de moquetas

    Kärcher Barredoras y barredoras-aspiradoras

    Barredoras y barredoras-aspiradoras

    Kärcher Limpiadoras y aspiradores de vapor

    Limpiadoras y aspiradores de vapor

    Kärcher Limpieza con hielo seco

    Limpieza con hielo seco

    Kärcher Limpieza de contenedores

    Limpieza de contenedores

    Soluciones para cada sector: productos para uso profesional

    La solución óptima de las tareas de limpieza es un factor económico clave en el sector industrial y comercial. Los aspectos medioambientales también desempeñan un papel muy importante. Por esta razón, hemos adaptado nuestra amplia gama de productos exactamente a sus requisitos.

      Dónde comprar
      eco!efficiency
      Servicio
      Blue Competence

      ¿Necesitas ayuda? Hable con un experto.

      Proveemos asistencia especializada y sin costo para que encuentres la solución más adecuada.

      Te ayudaremos a entender cual es el mejor equipo de limpieza para tus necesidades.

      Nuestro equipo está a las órdenes.



      Solicite su consulta gratis
