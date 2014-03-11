Soluciones para cada sector
Productos para uso profesional. La solución óptima de las tareas de limpieza es un factor económico clave en el sector industrial y comercial. Los aspectos medioambientales también desempeñan un papel muy importante; por esta razón hemos adaptado nuestra amplia gama de productos exactamente a sus requisitos.
Automotriz
Kärcher le ofrece los conceptos de limpieza que se adaptan a los requisitos especiales de agencias de autos, talleres automotrices y gasolineras.
Construcción
Equipos profesionales que están a la altura de los numerosos problemas de limpieza del sector de la construcción y de talleres.
Empresas de limpieza
Productos innovadores que garantizan la máxima limpieza, eficacia y manejabilidad en la limpieza de edificios y fachadas.
Instituciones de salud
Sistemas de limpieza profesionales y eficaces para hospitales que conjuntan una higiene perfecta con una rentabilidad saludable.
Hotelería y hospitalidad
Sistemas de limpieza profesional para una gestión de la higiene sostenible en el sector hotelero y gastronómico.
Industria
Un colaborador experimentado, digno de confianza en todas las tareas de limpieza.
Agricultura
Equipos de Kärcher y conceptos de limpieza innovadores con los que supera la gran variedad de requisitos de la agricultura.
Servicio público y municipal
Equipos de limpieza que posibilitan un trabajo eficaz en el servicio público y que garantizan la máxima limpieza.
Comercio
Nuestras soluciones de limpieza y orden en supermercados, tiendas de conveniencia, comercio al por menor y a granel.
Transporte y logística
Tecnologías de limpieza innovadoras para el sector de transporte, logística y los servicios que allí se ofrecen.