Agricultura
Soluciones limpias para un mayor éxito. Eficacia y rentabilidad, limpieza e higiene, funcionalidad y calidad. Los innovadores equipos de Kärcher permiten dar respuesta a la vasta variedad de requisitos planteados en la cría de animales, piscicultura, agricultura, viticultura y silvicultura. Sabemos que toda inversión debe funcionar sin problemas durante muchos años y que deben cumplirse estrictas normas y disposiciones legales sobre limpieza e higiene para poder generar éxito de forma duradera. Por tanto, ofrecemos soluciones para una óptima protección y una perfecta conservación de sus equipos, instalaciones, establos y edificios. Con nuestros equipos profesionales y soluciones específicas, puede confiar en obtener los mejores resultados en el trabajo diario. Todos sus procesos se realizarán de manera segura y eficaz con las tecnologías de Kärcher sin problemas, con un manejo sencillo y una gran potencia. Y de eso depende el éxito duradero.
Higiénicamente limpio. Fantásticamente rápido.
Un alto estándar de higiene es un componente indispensable en la cría profesional de animales, ya que asegurar la calidad es el primer paso para obtener un rendimiento empresarial óptimo. La limpieza a fondo de establos regular, es decir, la limpieza general como limpieza previa, la desinfección y también la limpieza general intermedia, es obligatoria para proteger a los animales de gérmenes patógenos y parásitos. Con las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher realizará estas tareas de forma rápida, fácil, rentable y eficaz. Con ello, no solo gana una higiene optimizada y un ganado sano, sino que se ahorra sobre todo mucho tiempo de trabajo y medicamentos caros.
Engorde de cerdos
Aquí son esenciales la limpieza y la higiene. Por eso resultan óptimos los procedimientos de limpieza y desinfección de Kärcher en establos, en la cría o antes de un traslado.
Cría de ganado vacuno
Aquí resulta ideal una limpieza general con alta presión, por ejemplo, para eliminar los excrementos y los restos de piensos en el iglú durante la cría de terneros o en las camas.
Ganado lechero
Donde se acumulan gérmenes, la higiene es el precepto máximo. Por eso, en las cámaras de leche y en las salas rotativas, nuestros equipos a alta presión y nuestra desinfección con espuma patentada son la opción número uno.
Avicultura
No hay cabida para bacterias, virus y parásitos con una desinfección eficaz en la producción de aves y la cría de pollos, así como en la limpieza final en el periodo de servicio de la producción de huevos y en la desinfección de los huevos.
Cría de ovejas, cabras y caballos
Para la limpieza a fondo de los establos, nuestras limpiadoras de alta presión son ideales. De esta forma se eliminan fácilmente los depósitos de excrementos y la suciedad de las yacijas.
Limpieza que añade valor.
Una producción profesional necesita equipos de gran valor, en los cuales se pueda confiar durante años. Por ello, es esencial, especialmente cuando se trata de potentes equipos para la agricultura o la viticultura, mantenerlos en buen funcionamiento de forma duradera mediante medidas de limpieza y conservación periódicas. Con Kärcher, la conservación de valor de sus instalaciones es una tarea fácil: sus eficaces sistemas de limpieza, sus múltiples posibilidades de aplicación y su amplia variedad de accesorios, sin olvidar las numerosas innovaciones que ahorran tiempo, le ayudan a proteger sus inversiones. De este modo, nuestros equipos le ayudan no solo a mantener limpias sus instalaciones, sino también a reducir gastos, pues se retrasa la necesidad de realizar nuevas y costosas adquisiciones.
Limpieza de equipos
Los equipos agrícolas soportan una gran cantidad de suciedad. Las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher permiten eliminar a fondo y protegiendo de la corrosión no solo incrustaciones persistentes, sino también restos de aceite y grasa aplicando agua caliente.
Dominar cada requisito.
Las tareas especiales exigen soluciones especiales. Ya sea en lo referente al cumplimiento de disposiciones legales sobre la piscicultura o en lo que respecta a los costosos trabajos en la silvicultura, con Kärcher está perfectamente preparado. Desde la desinfección de los tanques de cría hasta el descorche fácilmente manejable de ritidoma y cámbium, pasando por la limpieza completa e higiénica de vehículos especiales de transporte que deban ser desinfectados. Nuestros equipos avanzados y eficaces proporcionan eficacia y mayor rentabilidad en el trabajo, sin importar la tarea que deba realizar.
Silvicultura
Evitar la infestación de parásitos y acelerar la desecación: con las hidrolavadoras de alta presión de Kärcher evita pérdidas de madera durante el descorche y trabaja de una forma especialmente eficaz. Para esto, lo más indicado son los robustos equipos Cage para terrenos difíciles. Una vez finalizada la tarea, limpia sus vehículos y equipos con las limpiadoras de alta presión fijas en su servicio.