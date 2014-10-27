Gama de Detergentes Professional
Una limpieza mejor y más rápida, con un menor consumo de energía y una mínima contaminación por aguas residuales con residuos de aceite mineral. Numerosas ventajas avalan los detergentes de Kärcher: adecuados para la industria, talleres y el sector alimentario.
Hojas de datos de seguridad
Aquí encontrará instrucciones de seguridad para la manipulación de sustancias químicas:
Un equipo. Un detergente. Un fabricante: Kärcher.
Los profesionales saben qué es realmente importante en la limpieza: rentabilidad y conservación, protegiendo al mismo tiempo a las personas, los equipos y el medio ambiente. Y por supuesto, también la seguridad del usuario.
El tiempo y el rendimiento también son factores igual de importantes. Para reunir eficazmente estas ventajas, es necesario un sistema perfectamente combinado de equipo de limpieza, detergentes y accesorios. Esta necesidad se cubre con el sistema del líder mundial Kärcher para limpieza profesional.
Diez razones para elegir los detergentes de Kärcher.
Si un buen motivo puede ser determinante a la hora de tomar una decisión, diez buenas razones no son sino
la certeza de haber tomado la decisión correcta.
- Formulaciones de productos altamente eficaces y económicas
En la fabricación de los detergentes de Kärcher se utilizan materias primas de gran calidad. Por ello, es posible utilizar los productos en pequeñas dosis y así ahorrar gastos.
- Fórmulas patentadas y de fácil eliminación por separación (ASF)
Muchos productos de Kärcher cuentan con una fórmula de fácil eliminación por separación, por lo que en el separador de aceite experimentan una rápida separación de las fases acuosa y oleosa, con el consecuente cumplimiento de los requisitos legales para su desecho en el sistema municipal.
-
Fórmulas compatibles con otros materiales con componentes de agentes anticorrosivos y otros aditivos especiales
Los detergentes de Kärcher están especialmente indicados para su uso con los equipos de Kärcher. En este sentido, se garantiza la mejor limpieza, además de un manejo cuidadoso del equipo. Muchos detergentes tienen, además, sustancias contenidas especiales para la conservación y protección del equipo.
-
Estabilidad a altas presiones y temperaturas de hasta 150 °C
Los detergentes de alta presión de Kärcher están especialmente indicados para los requisitos del uso en hidrolavadoras de alta presión.
-
Perfeccionamiento continuo gracias al departamento de desarrollo de Kärcher
Los detergentes de Kärcher se perfeccionan constantemente para optimizar el rendimiento de limpieza, acortar los tiempos de actuación y hallar fórmulas aún más respetuosas con el medio ambiente.
-
Responsabilidad con el medio ambiente, las personas y los equipos
Kärcher evita de forma consecuente el uso de disolventes, metales pesados y otras sustancias contenidas innecesarias y perjudiciales para la salud y el medio ambiente. De este modo, protege a los usuarios, los equipos y el medio ambiente.
-
Más ecológicos gracias a un embalaje reducido
Los detergentes de Kärcher están altamente concentrados, por lo que precisan menos material de empaque. De esta forma, se ahorran recursos naturales y se facilita la eliminación de residuos del material de empaque y envases.
-
Desarrollados para cumplir con las exigencias más estrictas
Muchos detergentes de Kärcher han sido aprobados por la industria alimentaria y pueden tener aplicación en cualquier zona de la producción de alimentos.
-
El mejor efecto con un aroma fresco
Para evitar olores desagradables, muchos detergentes de Kärcher contienen componentes aromáticos, como por ejemplo el aceite cítrico, que transmiten un ambiente limpio y fresco.
-
El sistema completo de un solo proveedor
El secreto del sistema de Kärcher es la competencia concentrada de la que se aprovecha el usuario: un fabricante de equipos, detergentes y accesorios. Un solo interlocutor para todas las necesidades.
Investigación, desarrollo y producción de la mano.
Los detergentes de Kärcher son tan variados y eficaces como los equipos en los que se utilizan, porque se conciben específicamente para su uso con los equipos de limpieza de Kärcher. Solo así puede aprovecharse al máximo la eficacia del sistema formado por equipo y detergente. Kärcher se ha percatado de ello hace tiempo, por lo que lo ha puesto en marcha de forma coherente en su propia investigación y desarrollo. Es la razón de nuestro éxito y la base de nuestro pensamiento y nuestro negocio.
La investigación y el desarrollo adquieren cada vez más importancia, ya que los requisitos y pretensiones aumentan cada día no solo en cuanto a equipos, sino también en lo relativo a todo el paquete. ¿Cómo puede conseguirse toda la potencia sin afectar al medio ambiente? ¿Cómo pueden reducirse los gastos sin perder potencia o calidad? Estas son preguntas para las que Kärcher busca la mejor respuesta junto con especialistas de diferentes sectores técnicos y químicos. De forma intersectorial y en estrecha colaboración con proveedores y usuarios profesionales.
Nuestros expertos analizan cada tipo de suciedad en todas la superficies, para que se disuelva, pueda recogerse y eliminarse de forma profesional. Lo que desarrollamos surge desde un principio a partir de un pensamiento integral y sistemático en sentido literal. Y completamente en Kärcher. La elevada eficacia y rentabilidad de los detergentes de Kärcher es el resultado de más de 30 años de investigación y desarrollo en nuestros propios laboratorios. Como principal fabricante mundial de equipos de limpieza, hemos llegado a ser proveedores de sistemas de forma anticipada, con lo cual disponemos de las tecnologías y del conocimiento técnico que marcan pautas en el sector.
Como proveedor de sistemas de soluciones de limpieza, Kärcher no solo desarrolla fórmulas propias de detergentes para su uso en equipos de limpieza de Kärcher, sino que también fabrica esos productos de limpieza. La producción propia de detergentes resulta central para poder facilitar a nuestros clientes productos con la misma alta calidad y la mejor capacidad de suministro sin sobrecargar el medio ambiente con transportes innecesarios.
La concepción de un proveedor de sistemas abarca no solo la facilitación de equipos de limpieza, sino también el desarrollo y la producción de los detergentes. A través de instalaciones de llenado y de producción somos capaces de garantizar una influencia permanente en la producción de los detergentes de Kärcher y, de este modo, asegurar su elevada calidad habitual. El uso de las más modernas instalaciones de llenado y mezclado garantiza el rendimiento de limpieza continuado y convincente de nuestros productos. Así, también se garantiza una disponibilidad constante y una capacidad suministradora de los productos.
En la instalación altamente flexible pueden llenarse en poco tiempo y de forma muy económica desde botellas de 0,5 l hasta camiones cisterna de 20 000 l a partir de calderas de mezcla de 25 000 l. Gracias a los breves tiempos de respuesta en la producción, los productos responden siempre a la tecnología más avanzada. Mediante la producción en instalaciones y almacenes propios y altamente modernos en la planta productora, Kärcher contribuye activamente a la protección del medio ambiente. Se suprimen los transportes innecesarios y la mercancía se envía directamente a todo el mundo desde la planta de producción.