Gama de Detergentes Professional

La investigación y el desarrollo adquieren cada vez más importancia, ya que los requisitos y pretensiones aumentan cada día no solo en cuanto a equipos, sino también en lo relativo a todo el paquete. ¿Cómo puede conseguirse toda la potencia sin afectar al medio ambiente? ¿Cómo pueden reducirse los gastos sin perder potencia o calidad? Estas son preguntas para las que Kärcher busca la mejor respuesta junto con especialistas de diferentes sectores técnicos y químicos. De forma intersectorial y en estrecha colaboración con proveedores y usuarios profesionales.

Nuestros expertos analizan cada tipo de suciedad en todas la superficies, para que se disuelva, pueda recogerse y eliminarse de forma profesional. Lo que desarrollamos surge desde un principio a partir de un pensamiento integral y sistemático en sentido literal. Y completamente en Kärcher. La elevada eficacia y rentabilidad de los detergentes de Kärcher es el resultado de más de 30 años de investigación y desarrollo en nuestros propios laboratorios. Como principal fabricante mundial de equipos de limpieza, hemos llegado a ser proveedores de sistemas de forma anticipada, con lo cual disponemos de las tecnologías y del conocimiento técnico que marcan pautas en el sector.