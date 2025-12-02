Maquinaria de jardín
Los equipos de jardín de Kärcher, diseñados tanto para el cuidado del césped, setos o árboles como para la eliminación de las malas hierbas y hojas, contribuyen a la belleza de tus jardines. Y gracias al funcionamiento a batería, se evitan los ruidos y los cables.
Cortacésped a batería
Los cortacéspedes de 18 voltios, además de muy manejables, son perfectos para superficies de césped con un tamaño pequeño o mediano. Para superficies de césped mayores, los cortacéspedes de 36 voltios son la opción perfecta.
Cortasetos a batería
Este equipo es perfecto para recortar y podar setos y arbustos. Gracias al funcionamiento a batería, resulta especialmente silencioso y manejable. Además, permite prescindir de los molestos cables.
Tijera de poda para arbustos y hierbas con funcionamiento por baterías
La tijera para césped a batería hace que recortar los bordes del césped sea muy sencillo. Con solo cambiar la cuchilla, el equipo se transforma en unas tijeras arreglasetos que facilitan el modelado preciso de arbustos.