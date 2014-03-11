Fregadoras_y_fregadoras-aspiradoras

¿Cómo funcionan exactamente las fregadoras?

Todas las fregadoras secadoras modernas con cabezal de cepillo de rodillo o de disco funcionan esencialmente de la misma manera. La solución de limpieza se mezcla en el depósito de agua limpia cuando se le añaden agentes de limpieza o, en el caso de los sistemas de dosificación automática, justo delante del cabezal del cepillo. La rotación y la presión de contacto del cepillo funcionan juntas para eliminar la suciedad. Gracias a la potencia de aspiración de la turbina, el agua sucia es absorbida por la boquilla de aspiración y recogida en el depósito de agua sucia. Los lavadores, por otro lado, no tienen turbina ni escobilla de goma. Esta es la razón por la que la suciedad suelta se recoge después, por ejemplo, con las aspiradoras en seco y en húmedo de Kärcher.

Pero no todas las fregadoras son iguales

Las fregadoras son como los coches: todas funcionan igual, pero no todos los modelos son adecuados para cada área de aplicación. Sin embargo, gracias a los diferentes diseños, tamaños, sistemas de cabezales de cepillos y tecnologías de accionamiento, es muy fácil encontrar una máquina que se adapte exactamente a sus requisitos individuales. Sabes el tamaño de tus superficies y si están llenas de objetos o no. Conoces la estructura de tus suelos y su grado de suciedad. Y tenemos la máquina de limpieza de pisos adecuada para lo que necesita. Promesa.