Aspiradora

Las aspiradoras de Kärcher combinan una elevada potencia de aspiración con maniobrabilidad y versatilidad. Kärcher dispone de la aspiradora adecuada para cada caso, tanto si se trata de personas solteras, con alergias, familias o de dueños de animales de compañía.

Kärcher Aspirador manual

Aspirador manual

Pequeña aspiradora, gran potencia. Esta categoría de aspiradoras está especialmente indicada para hogares pequeños con poco espacio de almacenamiento que no quieren renunciar a un rendimiento de limpieza excelente.

Kärcher Aspirador con bolsa

Aspirador con bolsa

El aspirador con bolsa proporciona limpieza en toda la casa de forma rápida y convence por un sistema de filtros higiénico.

Kärcher Aspirador con filtro de agua

Aspirador con filtro de agua

Permite a los alérgicos respirar hondo: el aspirador de Kärcher con tecnología innovadora de filtro de agua para tener suelos y aire limpios al mismo tiempo.

Kärcher