Aspiradora
Las aspiradoras de Kärcher combinan una elevada potencia de aspiración con maniobrabilidad y versatilidad. Kärcher dispone de la aspiradora adecuada para cada caso, tanto si se trata de personas solteras, con alergias, familias o de dueños de animales de compañía.
Aspirador manual
Pequeña aspiradora, gran potencia. Esta categoría de aspiradoras está especialmente indicada para hogares pequeños con poco espacio de almacenamiento que no quieren renunciar a un rendimiento de limpieza excelente.
Aspirador con bolsa
El aspirador con bolsa proporciona limpieza en toda la casa de forma rápida y convence por un sistema de filtros higiénico.
Aspirador con filtro de agua
Permite a los alérgicos respirar hondo: el aspirador de Kärcher con tecnología innovadora de filtro de agua para tener suelos y aire limpios al mismo tiempo.