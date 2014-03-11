Home & Garden

Los equipos de limpieza de la línea Home & Garden son, fundamentalmente, equipos para satisfacer necesidades de limpieza domésticas, correspondientes a espacios de dimensiones delimitadas. Los productos de jardín comprenden principalmente sistemas de riego que proporcionan un alto nivel de eficacia y son respetuosos con los recursos. De este modo, Kärcher ofrece con sus productos la solución adecuada para cada problema de limpieza. El equipo más conocido es, seguramente, la hidrolavadora de alta presión de Kärcher; no obstante, nuestra marca también ofrece otros muchos equipos de limpieza en la línea Home & Garden, como aspiradoras, limpiadores de vapor o el limpiador de cristales.