eco!efficiency: más logros con eficiencia.

Hidrolavadoras de alta presión con modo eco!efficiency

Las hidrolavadoras de alta presión con agua caliente requieren, por principio, un mayor consumo energético y en caso de suciedad extremadamente incrustada, la adición de detergente. Sin embargo, la limpieza con alta presión con agua caliente es una tecnología muy eficaz en comparación con la limpieza convencional. Con agua caliente a alta presión, se consiguen resultados de limpieza similares con un uso de agua extremadamente reducido. Las hidrolavadoras de alta presión HDS de Kärcher pueden desempeñar tareas de limpieza muy exigentes que era impensable lograr solo con agua, detergentes y cepillos. El uso de energía calorífica compensa de sobra la cantidad de agua y detergente que se ahorra. El tiempo de trabajo ahorrado aporta también un efecto multiplicador de rentabilidad.

Las nuevas HDS de Kärcher con modo eco!efficiency son un claro ejemplo de eficacia. Si el modo eco!efficiency está activado, la temperatura del agua se regula a 60° C, puesto que 60° C son suficientes para llevar a cabo la mayoría de tareas de limpieza. No sólo para limpiar suciedad menor, sino también para suciedad más incrustada. Con el modo eco!efficiency de la HDS de Kärcher, se alcanza un equilibrio perfecto entre el rendimiento de limpieza y la energía utilizada, sin que ello perjudique el resultado.