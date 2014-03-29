Aspirador con filtro de agua

El auténtico placer de aspirar

La aspiradora DS 5.800 con filtro de agua también convence por su eficacia: basado en la moderna tecnología de filtrado de agua, el DS limpia con una potencia de aspiración elevada, suponiendo asimismo un ahorro en las costosas bolsas de filtro. Por otro lado, convence por su potencia de aspiración máxima con un consumo eléctrico mínimo, con lo que además ahorrará dinero.

Ventajas convincentes para una comodidad de aspiración aún mayor: