Automotriz
Actuación brillante para gasolineras, agencias y talleres automotrices. Kärcher le ofrece los conceptos de limpieza que se adaptan a los requisitos especiales de gasolineras, agencias y talleres automotrices. Déjese convencer por nuestra completa oferta de equipos de limpieza Kärcher y por sus servicios orientados al cliente.
Agencias y talleres automotrices
Soluciones de limpieza que garantizan resultados y, con ello, las bases para un trabajo seguro en agencias y talleres automotrices.
Gasolineras
Kärcher es sinónimo de soluciones de limpieza excelentes y un servicio orientado al cliente para las gasolineras modernas.