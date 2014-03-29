Industria
Un colaborador experimentado, digno de confianza en todas las tareas de limpieza. Una producción solo funciona de forma perfecta si todas las piezas encajan. La limpieza funciona de forma similar: una limpieza eficaz solo se consigue si todas las soluciones concuerdan. Por esta razón y como proveedor de sistemas, Kärcher le ofrece soluciones de limpieza eficaces, seguras, potentes y compatibles entre sí para todas las zonas.
Industria alimentaria
La producción de alimentos está sometida a estrictas normas de higiene, tanto en las zonas de producción en sí como en las preconectadas y postconectadas a ellas.
Fabricación de maquinaria
En la fabricación de maquinaria, es importante encontrar un colaborador en el terreno de la limpieza que disponga de una solución para cada desafío y que preste atención hasta el mínimo detalle.
Industria química
En la industria química, se genera continuamente suciedad que impone los requisitos más exigentes: polvos finos, residuos de colas y pegamentos, líquidos corrosivos, aceites minerales o granulados.