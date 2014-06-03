Industria química

Una combinación de éxito: productividad y limpieza. Para eliminar la contaminación más variada en la industria química son absolutamente imprescindibles equipos de limpieza fiables y eficaces. Los equipos de Kärcher ofrecen la solución adecuada para cada zona: instalaciones de producción, depósitos, oficinas y superficies exteriores. Como proveedor de sistemas potentes, Kärcher le ofrece todo lo necesario para la limpieza: equipos de limpieza, detergentes y accesorios individuales. Los equipos de tecnología innovadora de Kärcher, con su manejo sencillo, gran potencia y concebidos para las condiciones más duras, llevan a cabo todas las tareas de limpieza de forma rápida y eficaz.