Limpieza de tapicerías

Lava-aspiradora para unos resultados de limpieza a fondo

Las lava-aspiradoras de Kärcher proporcionan una limpieza eficaz y a fondo en las alfombras. El líquido de limpieza se pulveriza con presión para actuar en profundidad y se aspira con la suciedad desprendida. La grasa, la suciedad y los olores se eliminan eficazmente.

Principio de lava-aspiración

En este proceso se pulveriza el agua con el detergente en un solo procedimiento e inmediatamente se aspira de nuevo junto con la suciedad.

Limpio e higiénico

El lava-aspirador de Kärcher no solo es el más indicado para los alérgicos, sino que los hogares con mascotas también son un grupo destinatario.