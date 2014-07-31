Taladrar, barrer y aspirar
Taladrar sin polvo
Con el recogedor para el polvo de taladro DDC 50 del profesional de la limpieza Kärcher, puede completar su trabajo sin polvo. No necesita la ayuda de otra persona ni equipos u accesorios adicionales, como un aspirador. El DDC 50 puede emplearse con cualquier taladradora (tamaño de broca máx. ø 10 mm) y le permite trabajar con las dos manos en todas las superficies de pared usuales en interiores.
Cómo funciona
- Marcar: una vez marcado el punto donde desea taladrar, coloque de forma sencilla el DDC 50 en la taladradora y posiciónelo sobre la marca.
- Apretar: a continuación, presione el DDC 50 contra la pared; con el inicio de la función de retención de vacío, el equipo se adhiere automáticamente al fondo durante todo el proceso de taladrado.
- Taladrar: con el DDC 50, el taladrado se lleva a cabo sin problemas. El equipo se fija a la pared y el usuario tiene las dos manos libres para taladrar.
- Aflojar: tras el taladrado, quite el vacío activando el botón de ventilación y retire el DDC 50 de la pared. El lugar donde ha llevado a cabo el taladrado está limpio y el polvo se ha recogido por completo.
- Vaciar: abra el DDC 50 y vacíe el polvo de taladrar recogido. No es necesario llevar a cabo una limpieza final.
Barrer de forma más rápida y sencilla
Para eliminar ocasionalmente suciedad más ligera no hace falta sacar cada vez el aspirador: la nueva escoba eléctrica K55 limpia a fondo de forma rápida y cómoda. Sin cable y gracias a su funcionamiento por baterías llega a cualquier sitio y resulta especialmente manejable por su reducido peso. Su inteligente diseño permite barrer hasta a 1 mm del borde. Podrá olvidarse tranquilamente de la escoba y el recogedor.
- El cepillo puede extraerse para su limpieza y cambiarse con una única maniobra.
- La batería puede extraerse y cargarse externamente. De este modo puede seguir trabajando con la batería de recambio (accesorio especial).
- La K55 Plus barre con su cepillo de posición lateral hasta a 1 mm del borde.
- El gran depósito para la suciedad se puede quitar y vaciar de forma sencilla y cómoda.
Aspiradoras multiusos
Las aspiradoras multiusos de Kärcher más potentes de todos los tiempos.
Las polifacéticas aspiradoras multiusos universales de Kärcher convencen por su potencia de aspiración extraordinaria, una eficiencia energética ejemplar, un nuevo concepto de extracción del filtro, así como una gama de accesorios especialmente desarrollados.
Independientemente de si la suciedad es seca, húmeda, gruesa o fina: las aspiradoras multiusos de Kärcher se encargan siempre de una recogida óptima de la suciedad y de obtener unos resultados de limpieza perfectos. En pocas palabras: Kärcher ofrece la solución adecuada para cada exigencia y necesidad, tanto para el uso intensivo como ocasional.
Equipos y accesorios adecuados
DCC 50
Aspirar después de taladrar: cosa del pasado.
Escoba eléctrica
¿Suciedad fina? No hay problema: la escoba eléctrica de Kärcher limpia en un abrir y cerrar de ojos.
Aspiradoras multiusos
