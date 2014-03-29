Aspiradores multiuso
Las aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher son particularmente robustas y cuentan con el equipo idóneo para una limpieza rápida y a fondo de todas las zonas de la casa o en el exterior. Por ejemplo, en el sótano, en el garaje o en la terraza. Tanto si se trata de suciedad fina, gruesa, húmeda o seca: su óptimo equipamiento permite eliminar con eficacia cualquier tipo de suciedad. Y, debido a su potencia de aspiración especialmente alta, así como a las boquillas de diseño específico, es posible aspirar sin problemas incluso partículas grandes.
Los más personalizados de todos los tiempos.
Múltiples opciones de aplicación.
Kärcher ofrece una amplísima y útil gama de accesorios para el uso diario de los aspiradores multiusos. Todos nuestros componentes están adaptados de forma óptima entre sí, desde la boquilla aspiradora hasta el sistema de filtros especiales pasando por la manguera adecuada. De este modo, los aspiradores multiusos de Kärcher cumplen con todos los requisitos de la aplicación y se encargan de obtener una limpieza impecable en todos los ámbitos.
El equipo adecuado para cada situación.
Kärcher ofrece con la nueva gama WD la solución adecuada de uso privado para cada necesidad y situación, tanto para usos ocasionales como intensivos. Gracias a la amplia selección de equipos con distintas potencias, tamaños de depósito y equipamientos específicos, encontrará el equipo adecuado para usted. Con Kärcher se puede contar.
Los más potentes de todos los tiempos.
Hasta un 20% más de potencia que antes.
La potencia de las aspiradoras multiusos no se expresa con los datos de caudal de aire (l/s) ni baja presión (mbar), sino mediante la magnitud técnica de la potencia de aspiración (W). La potencia de aspiración de un equipo se mide de acuerdo con el método de medición normalizado CEI 60312 en la boquilla para suelos del equipo. Está formada por los dos parámetros, caudal de aire y baja presión, medidos en la boquilla para suelos. Cuanto más alto sea el valor de potencia de aspiración, mayor será la potencia del aspirador.
El objetivo a la hora de desarrollar las nuevas aspiradoras multiusos de Kärcher era ofrecer equipos extremadamente potentes. Para ello, no solo hemos diseñado los equipos de forma óptima, sino que también hemos desarrollado nuevos accesorios. De este modo, hemos conseguido que nuestros nuevos aspiradores sean hasta un 20% más potentes que los modelos anteriores de la serie WD.
Esta mayor potencia se consigue gracias a nuevos motores con una eficiencia energética superior, nuevas boquillas para suelos y mangueras diseñadas desde cero, un sellado óptimo del equipo y las conexiones de accesorios, así como a un diseño de aspiración que optimiza el flujo de corriente. Gracias a la interacción de estos factores, las boquillas aspiradoras reciben mucha más potencia que antes.
Resumen de ventajas: recogida de suciedad óptima, gran ahorro de tiempo, múltiples usos.
Los más innovadores de todos los tiempos.
Elevada potencia de aspiración en todo momento.
Gracias a la función de limpieza del filtro integrada, los filtros sucios de los equipos de categoría superior de la serie MV 5-6 pueden limpiarse de forma rápida y eficaz con solo pulsar el botón de limpieza. De este modo, puede trabajar con una potencia de aspiración constantemente alta incluso en tareas de limpieza difíciles (véase el gráfico).
Resumen de sus ventajas: no es necesario limpiar manualmente, el trabajo no se interrumpe, no se entra en contacto con la suciedad, se dispone de una gran potencia de aspiración.
Los más cómodos de todos los tiempos.
Aún más práctico, aún más minucioso.
Los nuevos accesorios estándar han sido especialmente desarrollados para el nuevo aspirador multiuso de Kärcher y muestran una inesperada eficacia de limpieza en combinación con los equipos.
Asa extraíble
El asa ergonómica y extraíble garantiza un caudal de aire óptimo. Además, permite mantener una postura ergonómica durante el aspirado, ya que los accesorios pueden cambiarse de forma rápida y cómoda directamente en la manguera de aspiración. En las clases de equipos MV 5-6, la composición especial del asa impide las cargas electrostáticas y permite un aspirado sin interrupciones, incluso en caso de reformas.
Resumen de ventajas: no se atasca, aspirado sencillo y cómodo en espacios reducidos, protección segura contra cargas electrostáticas.
Manguera de aspiración optimizada
Las nuevas mangueras de aspiración ofrecen un diámetro más grande y son muy flexibles.
Resumen de ventajas: no se atascan, permiten aspirar sin interrupciones y permiten una gran libertad de movimientos al aspirar.
Tuberías de plástico estables
Las nuevas tuberías de plástico presentan una mejor calidad. Se caracterizan por su resistencia y larga duración.
Resumen de ventajas: una mayor calidad para una mayor vida útil.
Boquillas para suelos de primera calidad
Independientemente de si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa, las boquillas para suelos de desarrollo propio garantizan una recogida perfecta de la suciedad, impresionan con su deslizamiento óptimo y permiten adaptarse de forma rápida y sencilla a la suciedad tanto seca como húmeda: en el caso de la boquilla para suelos con clips, solo tiene que cambiar la aplicación, y con la boquilla para suelos conmutable, la adaptación se realiza cómodamente mediante un interruptor de pedal. Las boquillas para suelos especiales garantizan un proceso de aspiración completamente cómodo.
Resumen de ventajas: limpieza rápida sin dejar residuos, ideal para suciedad tanto seca como húmeda. Permite aspirar con un esfuerzo mínimo.
Mejor diseño y mayor optimización. Las características del MV de un vistazo.
1 Asa extraíble
El asa ergonómica se puede separar con facilidad de la manguera de aspiración para que se puedan montar otros accesorios como, por ejemplo, cepillos.
2 Extracción sencilla del filtro
Innovadora tecnología patentada para una extracción del filtro rápida y cómoda y un vaciado sin entrar en contacto con la suciedad.
3 Extraordinariamente estable
Tubos de plástico robustos y duraderos.
4 Recogida óptima de suciedad
Mediante el interruptor se puede ajustar la boquilla a cada situación de limpieza (aspiración de suciedad líquida o seca).
5 Esfuerzo mínimo
Deslizamiento sin esfuerzo gracias a los rodillos laterales.
6 Completamente hermético
El mejor sellado entre el depósito y la cabeza del equipo, y la conexión mejorada de la manguera al depósito hacen que el equipo sea considerablemente más hermético. Así se evita la aspiración de aire externo y se conserva la potencia en el equipo; el resultado es una excelente potencia de aspiración.
7 Motores más eficaces
Gracias al diseño mejorado de los motores, los equipos son considerablemente más eficaces. Esto origina una mayor potencia de aspiración, al mismo tiempo que se logra reducir el consumo eléctrico.
8 Flujo de corriente óptimo
La manguera de aspiración, sumamente flexible, cuenta con un paso de mayor tamaño, para que aspire sin obstrucciones. La geometría mejorada de la manguera proporciona una resistencia al flujo claramente menor.