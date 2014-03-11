Home & Garden
Los equipos de limpieza Home & Garden son equipos fundamentalmente para el uso hogareño. Proporcionan un alto nivel de eficacia y pueden aplicarse para diferentes usos de la vida cotidiana. De este modo, Kärcher ofrece con sus productos la solución adecuada para cada problema de limpieza.
Búsqueda de Concesionarios Oficiales
Encuentre de forma rápida y cómoda los vendedores más cercanos.
FAQ – Preguntas y respuestas
Preguntas y respuestas sobre nuestros productos.
Consejos de utilización
Acá podrás encontrar consejos y ejemplos de todo tipo que facilitarán el manejo de los equipos de limpieza.