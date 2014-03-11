Record Guiness

KC AR

Tienda Online Desktop

    Home & Garden

    Los equipos de limpieza Home & Garden son equipos fundamentalmente para el uso hogareño. Proporcionan un alto nivel de eficacia y pueden aplicarse para diferentes usos de la vida cotidiana. De este modo, Kärcher ofrece con sus productos la solución adecuada para cada problema de limpieza.

    Kärcher Hidrolavadora

    Hidrolavadora

    Kärcher Aspiradora

    Aspiradora

    Kärcher Aspiradoras Multifuncionales

    Aspiradoras Multifuncionales

    Accesorios Home & Garden
    dealers map 406

    Búsqueda de Concesionarios Oficiales

    Encuentre de forma rápida y cómoda los vendedores más cercanos.

    Preguntas y respuestas sobre productos

    FAQ – Preguntas y respuestas

    Preguntas y respuestas sobre nuestros productos.

    Consejos de utilización

    Consejos de utilización

    Acá podrás encontrar consejos y ejemplos de todo tipo que facilitarán el manejo de los equipos de limpieza.

    LEGAL
    CONTACTO

    Kärcher Argentina S.A.
    Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
    CP 1621

    T: +54 11 4748 5000
    F: +54 11 4748 5000
    Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
    E-Mail: info.ar@karcher.com

    SOCIAL MEDIA
    SSL Secured
    © 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com