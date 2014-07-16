Limpieza de fachadas

Kärcher no solo ofrece los equipos ideales para los alrededores de la casa. También la casa en sí se ensucia con el tiempo y puede volver a relucir con los equipos de Kärcher.

Limpieza de fachadas_Header
Limpieza de fachadas_T400

Limpieza con alta presión con efecto sorprendente: la gama K7.

La gama K7 hace que incluso las tareas de limpieza más exigentes sean coser y cantar. Hasta la suciedad más incrustada se elimina sin esfuerzo, rápidamente y a fondo con estos potentes equipos. Las prácticas características de los productos, como QuickConnect, Plug´n´Clean y el enrollador de mangueras, satisfacen cualquier deseo y convierten el trabajo en un puro disfrute.

Equipos y accesorios adecuados

K 7 Premium Home

Con el equipamiento de gran atractivo puede eliminarse incluso la suciedad más intensa.

Limpiadora de superficies T-Racer T 400

Para limpiar sin salpicaduras superficies horizontales.

Lanza telescópica

Ideal para limpiar cómodamente hasta 4 m de altura.

K 7 Premium eco!ogic Home

Gracias al sistema de limpieza Plug ´n´ Clean, se puede cambiar el detergente de forma cómoda con una única maniobra.

LEGAL
CONTACTO

Kärcher Argentina S.A.
Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires.
CP 1621

T: +54 11 4748 5000
F: +54 11 4748 5000
Horario Atención Call Center: 09:00 a 18:00 hs
E-Mail: info.ar@karcher.com

SOCIAL MEDIA
SSL Secured
© 2026 Colectora Este Panamericana. Kilómetro 38,7. Esq. Vicente López. Benavidez, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Tel: + 54 (11) 4748 5000 Mail: info@ar.kaercher.com