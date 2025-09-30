LIMPIADORAS DE ALFOMBRAS

Las limpiadoras de alfombras y moquetas de Kärcher son equipos robustos, potentes y polivalentes. Ideales para realizar una limpieza eficaz, en profundidad y de mantenimiento de moquetas, así como para eliminar manchas de superficies textiles. Con los accesorios correspondientes, las limpiadoras de alfombras y moquetas de Kärcher también limpian en profundidad las fibras de tapicerías y asientos de automóviles.
 

Tanto para recubrimientos del suelo, muebles tapizados, sillas de oficina como para la limpieza de asientos de pasajeros: los lava-aspiradores de Kärcher, manejables y potentes, limpian cualquier tipo de superficie textil y desprenden y eliminan suciedad en una sola pasada; con potentes turbinas de aspiración para eliminar la humedad residual.
 

