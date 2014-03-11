Hidrolavadoras
Increíblemente versátiles: limpieza de alta presión con Kärcher. Kärcher, el pionero de la limpiadora de alta presión, ha seguido innovando desde 1950. Más potencia con menor consumo. Aumentando su durabilidad con tiempos de limpieza más cortos. Como líder del mercado mundial, Kärcher ofrece una gama de productos que satisface cualquier necesidad tanto por su sofisticación como por su variedad: limpiadoras de alta presión con agua fría o caliente, con motor eléctrico o de combustión, móviles o estacionarias.
Hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media
La limpieza en obras o en el sector de la agricultura es muy exigente. Precisamente por eso hemos desarrollado las hidrolimpiadoras de agua caliente de gama media. Con los mejores accesorios y un manejo ergonómico u orientado a la facilidad de uso y un diseño robusto. Todo ello en función de las necesidades. Los nuevos equipos de gama media ofrecen una alta calidad y rendimiento superior, un máximo de 210 bares de presión y un caudal de 1000 l/h.
Gama Compacta
Limpiar vehículos. Realizar lavados de motor. Eliminar la suciedad de las escaleras exteriores. Nueva gama compacta con alta presión de agua caliente de hasta 180 bares y 900 l/h.
Gama especial
Cuando los escapes de gases molestan o están prohibidos: en salas higiénicas, hospitales, grandes cocinas y balnearios, se usa la gama especial con quemador eléctrico.
Gama Compacta
Ligeros y potentes: los equipos multiuso de la gama compacta limpian el patio y el taller en muy poco tiempo. Convencen por su presión, caudal y vida útil.
Portátil
En las nuevas limpiadoras de alta presión portátiles de agua fría de Kärcher se ha reducido el tamaño y el peso al mínimo. De este modo, los equipos se pueden transportar de forma cómoda y segura, y así se convierten en el accesorio ideal para usar en cualquier lugar.
Motor de explosión
Cuando no hay corriente eléctrica, las limpiadoras de alta presión con motor de combustión (opcionalmente también accionadas con biodiésel) garantizan una máxima flexibilidad y autonomía.