Aspiradoras Multifuncionales
Los más personalizados de todos los tiempos.
Múltiples opciones de aplicación.
Kärcher ofrece una amplísima y útil gama de accesorios para el uso diario de las aspiradoras multiuso. Todos nuestros componentes están adaptados de forma óptima entre sí, desde la boquilla aspiradora hasta el sistema de filtros especiales pasando por la manguera adecuada. De este modo, las aspiradoras multiuso de Kärcher cumplen con todos los requisitos de la aplicación y se encargan de obtener una limpieza impecable en todos los ámbitos.
El equipo adecuado para cada situación.
Kärcher ofrece con la gama WD la solución adecuada de uso privado para cada necesidad y situación, tanto para usos ocasionales como intensivos. Gracias a la amplia selección de equipos con distintas potencias, tamaños de depósito y equipamientos específicos, encontrará el equipo adecuado para usted.
* En comparación con los aspiradores multiusos de Kärcher de 2013
Los más potentes de todos los tiempos.
La potencia de los aspiradores multiusos no se expresa con los datos de caudal de aire (l/s) ni baja presión (mbar), sino mediante la magnitud técnica de la potencia de aspiración (W). La potencia de aspiración de un equipo se mide de acuerdo con el método de medición normalizado CEI 60312 en la boquilla para suelos del equipo. Está formada por los dos parámetros, caudal de aire y baja presión, medidos en la boquilla para suelos. Cuanto más alto sea el valor de potencia de aspiración, mayor será la potencia del aspirador.
El objetivo a la hora de desarrollar los nuevos aspiradores multiusos de Kärcher era ofrecer equipos extremadamente potentes. Para ello, no solo hemos diseñado los equipos de forma óptima, sino que también hemos desarrollado nuevos accesorios. De este modo, hemos conseguido que nuestros nuevos aspiradores sean hasta un 20 % más potentes que los modelos anteriores de la serie WD.
Esta mayor potencia se consigue gracias a nuevos motores con una eficiencia energética superior, nuevas boquillas para suelos y mangueras diseñadas desde cero, un sellado óptimo del equipo y las conexiones de accesorios, así como a un diseño de aspiración que optimiza el flujo de corriente. Gracias a la interacción de estos factores, las boquillas aspiradoras reciben mucha más potencia que antes.
Resumen de ventajas: recogida de suciedad óptima, gran ahorro de tiempo, múltiples usos.
La potencia de aspiración más elevada
Los nuevos aspiradores multiusos de Kärcher a partir de la gama básica WD 3 hasta la gama superior WD 6 no son solo notablemente más potentes que antes, sino los más potentes del mercado. En cada una de las cuatro clases de potencia, los nuevos aspiradores de Kärcher cuentan con la potencia de aspiración más elevada en comparación con los cuatro aspiradores multiusos más vendidos en cada clase en 2013 (fuente GfK). Kärcher ocupa el primer puesto. El instituto independiente de realización de pruebas SLG efectuó las mediciones de los aspiradores de Kärcher y de la competencia, y confirmó que Kärcher cuenta con la máxima potencia de aspiración de todos los equipos medidos. SLG concedió a todos los aspiradores multiusos de Kärcher la puntuación máxima: 5 de 5 estrellas.
A propósito, puede reconocer nuestros potentes aspiradores multiusos por la Power Label de Kärcher.
Las aspiradoras multiuso de Kärcher no son solo extremadamente potentes, sino que al mismo tiempo resaltan por su reducido consumo de energía. Gracias a los motores especialmente eficaces, hemos reducido el consumo hasta un 30 % en comparación con los modelos anteriores.
Los más innovadores de todos los tiempos.
Los más cómodos de todos los tiempos.
Aún más práctico, aún más minucioso.
Los nuevos accesorios estándar han sido especialmente desarrollados para la nueva aspiradora multiuso de Kärcher y muestran una inesperada eficacia de limpieza en combinación con los equipos.
Asa extraíble
El asa ergonómica y extraíble garantiza un caudal de aire óptimo. Además, permite mantener una postura ergonómica durante el aspirado, ya que los accesorios pueden cambiarse de forma rápida y cómoda directamente en la manguera de aspiración.
Resumen de ventajas: no se atasca, aspirado sencillo y cómodo en espacios reducidos, protección segura contra cargas electrostáticas.
Manguera de aspiración optimizada
Las nuevas mangueras de aspiración ofrecen un diámetro más grande y son muy flexibles.
Resumen de ventajas: no se atascan, permiten aspirar sin interrupciones y permiten una gran libertad de movimientos al aspirar.
Boquillas para suelos de primera calidad
Independientemente de si se trata de suciedad seca o húmeda, fina o gruesa, las boquillas para suelos de desarrollo propio garantizan una recogida perfecta de la suciedad, impresionan con su deslizamiento óptimo y permiten adaptarse de forma rápida y sencilla a la suciedad tanto seca como húmeda: en el caso de la boquilla para suelos con clips, solo tiene que cambiar la aplicación, y con la boquilla para suelos conmutable, la adaptación se realiza cómodamente mediante un interruptor de pedal. Las boquillas para suelos especiales garantizan un proceso de aspiración completamente cómodo.
Resumen de ventajas: limpieza rápida sin dejar residuos, ideal para suciedad tanto seca como húmeda. Permite aspirar con un esfuerzo mínimo.