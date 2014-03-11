BARREDORAS
Máxima potencia de barrido: siempre y en cualquier lugar Desde la barredora manual hasta las barredoras de uso industrial especialmente potentes y robustas, pasando por los equipos con conductor acompañante (walk-behind) y con conductor sentado (ride-on). En todos los casos el resultado será un barrido perfecto. Un barrido limpio y en cualquier momento. Siempre con tecnología fiable e innovadora de Kärcher.
BARREDORAS CON CONDUCTOR A PIE
Desde el barrido de patios, caminos, talleres hasta las grandes naves industriales. Apropiadas tanto para las empresas de limpieza como para el resto de los sectores. Las barredoras y barredoras-aspiradoras conducidas manualmente son ergonómicas y de fácil manejo. Barren en profundidad sin formar polvo, llegando incluso a las esquinas. Los equipos con motor de tracción son ideales a partir de 300 m².
BARREDORAS CON CONDUCTOR A BORDO
Rentables, limpias y eficaces en superficies medianas y grandes: gracias a su amplia variedad, la gama de barredoras-aspiradoras de Kärcher satisfacen todas las necesidades. Por ello, siempre se concede especial importancia a la tecnología más novedosa y orientada al cliente, así como al funcionamiento fácil, acceso y servicio.
BARREDORAS INDUSTRIALES
Ya sea en el sector logístico, en el procesamiendo del acero, en la construcción o en fábricas de cemento; Siempre podrás confiar en las barredoras industriales de Kärcher. Están diseñadas para el uso industrial más exigente en superficies grandes y con elevadas cantidades de suciedad. Su excelente sistema de filtros garantiza un entorno sin polvo, incluso en casos extremos.